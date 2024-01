De qué manera se comunica Daniela Celis con sus gemelas

La ex participante de Gran Hermano está a días de dar a luz a sus gemelas y comparte todos los detalles de su embarazo.

Daniela Celis se encuentra cada vez más cerca de dar a luz a sus gemelas. La ex participante de Gran Hermano ya tiene programada la operación de cesárea para el próximo lunes 29 de enero. En estos últimos días ya se realizó los últimos estudios de control y, emocionada, contó que espera con ansias verlas en persona.

Además, la ex GH reveló recientemente que con sus hijas mantiene una estrecha conexión a través de la panza. Asegura que sus hijas saben cuándo le habla a cada una.

La llamativa forma de comunicarse que tiene Daniela Celis con sus hijas

"Las nenas decidieron sus nombres y me responden cuando llamo a cada una. Pongo la mano en la panza, digo Laia y me responde con patada o hago lo mismo con Aimé y también me patea o da toquecitos con sus manitas", reveló Daniela Celis en una entrevista que brindó a la Revista Gente.

Además, confesó: "Siento que cada una entiende y sabe cuál es su nombre. Saben a quién le estoy hablando. De hecho ahora estoy hablando con ustedes y se mueven".

Luego, Daniela contó: "Todos los dos días trato de que tengamos nuestros momentos a solas, de charlar con ellas, de hacerles mimos a la panza, preguntarles cómo están y como se sienten ahí adentro".

Sin dudas, la ex GH se muestra muy emocionada con esta etapa de su vida y no puede esperar más por el momento de conocer en persona a sus bebas.