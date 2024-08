De qué vive el Conejo Quiroga a un año de haber terminado Gran Hermano

El ex participante del reality de la casa más famosa se encuentra trabajando con artistas como Carna, Alejandro Cupito, Juan Palomino, Tucu López y Benjamín Alfonso. Sin embargo, eso no fue lo único que hizo en todo este tiempo.

Conejo Quiroga 1.jpg

El Conejo dijo que está enfocado en lo artístico, y que no necesita hablar de nadie ni colgarse de otros para estar en boca de la gente. “De lo que digan los demás no me puedo hacer cargo”, concluyó tajante.

Por qué El Conejo decidió terminar para siempre su amistad con Romina Uhrig

El Conejo Quiroga entabló una relación de amistad con Romina Uhrig, luego de salir de la casa de Gran Hermano. El exparticipante reveló por qué le puso punto final a su vínculo con la exdiputada y contó las razones que lo llevaron a alejarse.

El actor reconoció que decidió dar un paso al costado en su relación debido a que hubo varios episodios que no le gustaron de Romina y además, porque no recibió las disculpas que esperaba de su parte, al revelar algunas de sus intimidades.

romina el cone.jpg

“Con Romi tuve mucha relación y me alejé un poco porque cuando entró ahora a la casa de GH dijo cosas sobre mi que no me gustaron y no compartía”, reconoció el actor de la obra “Sin Vergüenzas” y pasó a contar algo de lo que vio.

“Estaba hablando con Rosina y no sé quién más, le empezaron a preguntar por el Cone. ‘No, que el Cone, una cosa es verlo y otra cosa es conocerlo. Es re gato, se va y está con todo el mundo, es un desastre’. Yo de mi casa viéndolo y diciendo: ‘nosotros éramos amigos’”, reconoció de la desilusión que se llevó.

El Conejo Quiroga sostuvo que él nunca le haría algo así a un amigo. “Yo sé millones de cosas de su intimidad y no me pondría a decirlo... Eso me re calentó”, determinó, luego de escuchar que Romina Uhrig lo tildara de “tremendo” porque “no deja títere sin cabeza” y “anda con todas las mujeres que se le cruzan".

“Me molestó y se lo dije. Yo considero que vos te podes equivocar en la vida y si viene, y me dice me equivoqué, listo. Pero con esa soberbia de decir: "No fue así", le dije está todo bien, no pasa nada”, cerró el exparticipante, enojado con la actitud de su compañera.