Por qué El Conejo decidió terminar para siempre su amistad con Romina Uhrig

El actor reconoció que decidió dar un paso al costado en su relación debido a que hubo varios episodios que no le gustaron de Romina y además, porque no recibió las disculpas que esperaba de su parte, al revelar algunas de sus intimidades.

“Con Romi tuve mucha relación y me alejé un poco porque cuando entró ahora a la casa de GH dijo cosas sobre mi que no me gustaron y no compartía”, reconoció el actor de la obra “Sin Vergüenzas” y pasó a contar algo de lo que vio.

Conejo Quiroga 2.jpg El Conejo Quiroga contó por qué se molestó con Romina Uhrig.

“Estaba hablando con Rosina y no sé quién más, le empezaron a preguntar por el Cone. ‘No, que el Cone, una cosa es verlo y otra cosa es conocerlo. Es re gato, se va y está con todo el mundo, es un desastre’. Yo de mi casa viéndolo y diciendo: ‘nosotros éramos amigos’”, reconoció de la desilusión que se llevó.

Qué le molestó a El Conejo Quiroga de Romina Uhrig

El Conejo Quiroga sostuvo que él nunca le haría algo así a un amigo. “Yo sé millones de cosas de su intimidad y no me pondría a decirlo... Eso me re calentó”, determinó, luego de escuchar que Romina Uhrig lo tildara de “tremendo” porque “no deja títere sin cabeza” y “anda con todas las mujeres que se le cruzan".

“Me molestó y se lo dije. Yo considero que vos te podes equivocar en la vida y si viene, y me dice me equivoqué, listo. Pero con esa soberbia de decir: "No fue así", le dije está todo bien, no pasa nada”, cerró el exparticipante, enojado con la actitud de su compañera.