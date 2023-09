Doloroso: las imágenes de Ernestina Pais después del incidente con su hijo

ERNESTINA PAIS.mp4 El video de Paparazzi donde se ve el brazo de Ernestina Pais enyesado.

Ernestina debió ser trasladada a un centro asistencial para curarle las heridas y tranquilizarla del shock. Sin embrago, se desconocían las consecuencias de este episodio. Hasta que en las últimas horas Paparazzi publicó una prueba clave para dar respuesta a esta pregunta: la periodista tiene su brazo cubierto por un yeso.

En un video captado por Carlos González, se ve a la periodista en las inmediaciones de su casa con el brazo derecho enyesado, lo que da cuenta de la magnitud de la lesión. Si bien Ernestina Pais había desmentido las versiones del incidente con Benicio, también aseguró que se había caído por las escaleras -sin especificar en qué situación ocurrió eso- y negó de manera rotunda que la posibilidad de interponer una denuncia contra su propio hijo.

"No hubo una agresión de ningún tipo. Lo que me pasó fue que me caí y me golpée feo contra el filo de la escalera, por eso me rompí el brazo", le dijo la periodista a Fabián Doman, por intermedio de mensajes que el periodista leyó en Bien de Mañana. Algo que, finalmente, quedó comprobado por las imágenes aunque las dudas sobre el motivo de esa lesión aún persisten