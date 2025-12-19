Echaron de APTRA a Pilar Smith y Evelyn Von Brocke: así reaccionó Marcelo Polino

Luego de una reunión de la Asociación, se determinaron las dos expulsiones. Cuáles fueron los motivos de las salidas.

Luego de una reunión de las autoridades que conforman Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) casi de urgencia e inesperada, decidieron expulsar a las integrantes Pilar Smith y Evelyn Von Brocke por dos motivos diferentes que generaron malestar en otros miembros de la Asociación.

La primera de ellas mencionada generó malestar por declaraciones en contra de la organización de los premios Martin Fierro Latino Miami 2025 mientras que Von Brocke quedó en el ojo de la tormenta luego de que se refiera y haga público el patrimonio de su par Marcelo Polino .

“29 votaron para expulsarla y 12 para que siga. Me cuentan que uno de los que votó a favor de Evelyn fue Damián Rojo. Ahora Evelyn puede apelar”, reveló el periodista Ángel De Brito en su programa LAM (América TV).

Una vez finalizado el encuentro en la sede de APTRA en la Capital Federal, Polino se acercó a las puertas para dialogar con la prensa que esperaba el testimonio de quienes estuvieron en la reunión: “Se nos pidió que no se ventilara todo lo que debatimos, solo comunicar la decisión final (...) Yo estoy de acuerdo. Hubo mucha euforia en la votación, lo que pasa siempre en una asamblea. Pero más allá del resultado, me queda una sensación de tristeza porque somos todos compañeros. Nos tenemos que juntar para brindar, para estar contentos, pero estamos terminando el año así”, dijo sobre la situación.

Luego destacó: “Me sentí escuchado y apoyado por los socios, así que eso me deja tranquilo de que hice las cosas bien”.

Por otra parte contó cuál fue la principal sensación luego de que Von Brocke revele el patrimonio: “Me sentía asustado. Yo me acabo de mudar, tengo que entrar a mi casa y cualquiera escucha que yo tengo dos millones de dólares en mi casa, me espera y me cag*an a patadas. Ahora me tengo que ir toda la temporada y tengo que dejar una casera en mi casa, es otro sueldo que tengo que pagar. Pero cualquiera que anda por ahí, tratando de hacer un afano dice: ‘acá dicen que Polino tiene dos palos verdes, vamos a reventarle la casa que está en Mar del Plata”.