Efecto Stereo: la presentación de Ecos en Mood Live

Noble

Respecto al trabajo que se toma el grupo para llevar adelante la obra de Gustavo Cerati, Emiliano explicó: “Primero y principal, el trabajo está basado hacia el amor que tiene uno a lo que hizo el artista. Desde esa óptica se va entendiendo a dónde quería llegar o qué quería trasmitir. Encarar el trabajo desde ahí es mucho más noble que encararlo, por una parte, meramente mecánica”.

“Me llama mucho la atención los chicos jóvenes que les gusta la música y aman a Soda. Está buenísimo porque en cierta forma pasa a ser como un clásico. Cuando algo tiene riqueza trasciende las edades”

Sobre qué detalles aún le falta pulir, Ramírez aseguró que todavía les queda pendiente acercar el proyecto a todo ese público de la Patagonia para extenderse a otros lugares. “La idea de la banda es siempre conmemorar la obra. Cada vez que repasas un tema vas descubriendo nuevas cosas. Lo bueno de la música es que siempre hay cositas escondidas que te llevan a resignificar algo. Siempre está la búsqueda de la mejora y de la esencia”, aseveró el cantante.

Para Emiliano es disfrutable toda la obra de Cerati en su etapa solitaria como en la de Soda. “Soy de la década del ’80 y viví mucho la etapa de Soda Stereo. Particularmente fue parte de mi vida en el crecimiento y en el acompañamiento de ciertas cosas que tienen que ver con lo sentimental. Entonces, sucede que es una etapa que uno recuerda con cariño, pero también hay que entender que en su etapa de solista ya es una búsqueda más personal o un faro en donde el artista quiere llegar y termina trasmitiendo lo último. Inclusive rozando lo espiritual o ciertas cosas que tienen que ver con la numerología que Cerati tenía en su creencia. Por eso todos es disfrutable en todas las etapas”.

Con el paso del tiempo las bandas tributos se ha hecho un lugar en la escena a pesar de los prejuicios que puede aún existir. En esta ciudad se encuentran El Viejo Rey (recorre la obra de Los Redondos) o Release (Pearl Jam), dos de las bandas que saben copar Mood. Ante lo que sucede, el cantante opinó: “Siempre le trasmito a la gente que el artista en sí es irremplazable. No va a ver otro Gustavo Cerati. Lo que tiene la dinámica de lo que hacemos nosotros es encontrar la parte más orgánica o especial de sentir la música en vivo, y recordar con cariño que nos fue atravesando en el tiempo. Tomarlo desde ese punto es también entender que nosotros estamos ejecutando la obra de otra persona con cariño, y no por querer reemplazar o creerse que vos sos tal persona. La gente que entiende esto también entiende que atrás hay un laburo porque no cualquiera se sobre a tocar algo. Nosotros metemos entre cuatro o cinco horas de ensayo. No es algo simple de hacer”.