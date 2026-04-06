El alarmante último posteo de Teto Medina en redes

El periodista compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram y hay preocupación por su salud.

Marcelo “Teto” Medina vive días de mucha incertidumbre en medio de su diagnóstico de cáncer de colon . El panelista usó sus redes sociales para compartir uno de los momentos más duros de su vida. En Instagram se sinceró sobre el difícil momento emocional que atraviesa a horas de los resultados de sus últimos estudios.

“Hoy quería contarles que estoy en un momento donde todo es incertidumbre ”, escribió en sus redes sociales con un tono de preocupación ya que espera los resultados de unos estudios “con mucha fe y esperanza”.

Medina contó que los resultados serán claves para determinar en qué momento se encuentra su enfermedad y cómo continuar con un tratamiento médico. “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar”, expresó.

El panelista que le confió hace algunos meses la enfermedad a sus seguidores, reconoció que la serenidad y la paciencia son claves en este proceso. “Todo será como debe ser”, reflexionó.

Respecto a su estado anímico reconoció estar “fuerte” y que confía plenamente en el tratamiento que deberá continuar y en todo el equipo médico que lo acompaña desde el momento del diagnóstico. “Seguiré haciéndole caso a los médicos como hasta hoy”, sostuvo.

Sobre el final de su publicación y con la fe puesta en que su salud mejorará, Medina se mostró completamente positivo. “Les aseguro que todo va a ser solo un recuerdo, y que la vida va a seguir mejor”, concluyó.