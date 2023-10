El angustiante drama que vive Toto Kirzner, el hijo de Suar y Araceli

"Este año la pasé como el ort..." , disparó Toto Kirzner en Todo Pasa (Urbana Play). "Yo soy una persona muy ansiosa ... Me encontré con un cuco tremendo: El contexto laboral, el ritmo que tiene que tener y la energía que yo tenía que poner. Y tenía una demanda que me desbloqueó una resistencia mental ", explicó el actor

TOTO KIRZNER.mp4 Toto Kirzner estuvo en el estudio de Todo Pasa y habló de sus problemas de ansiedad.

"Todo eso me vapuleó, me agarró muchísima ansiedad, fue tremendo... Me sorprendiéron los tiempos, la exigencia y la demanada. Que antes no me había tocado. Literalmente es un picadero de carne estar grabando una tira diaria y al mismo tiempo hacer teatro comercial", expresó Toto, comparando esta experiencia con el treatro under y las grabaciones más esporádicas que había experimentado antes.

LAS ESTRATEGIAS DE TOTO KIRZNER

Matías Martin Y Clemente Cancela quisieron saber cuáles son sus métodos para poder manejar la ansiedad. Lo que más le funciona es "desconectarme y sentarme a ver algo que tengo ganas de ver, o juntarme con amigos... tampoco hago algo más extravagante o alocado, porque no tengo tanto tiempo tampoco".

A la hora de elegir los contenidos prefiere ver, Toto dijo que "las películas clásicas a mí me encantan". También contó de que chico miraba muchos documentales sobre animales y naruraleza. Y que si bien le gustaría tener mascotas, porque se sabe que ayudan a las personas con ansiedad a bajar un poco el estrés, se le dificultaría cuidaralas por lo que prefiere disfrutar de los cinco perros que tiene Araceli González, a quien visita todos los domingos para compartir el almuerzo familiar.