El ataque de calentura de Georgina Barbarossa con Pía Shaw

Sin dar vueltas, la hermana de Iliana Calabró explicó la razón por la cuál Georgina estaría molesta con Pía: "Me dicen que Georgina está bastante harta de las atropelladas del panel. Es un panel con personalidades fuertes, donde todos quieren intervenir y aportar lo suyo".

"Pero más allá de ese malestar está particularmente enojada porque Pía Shaw y Noe Antonelli están usando su nombre y escenografía para un programa que sale los domingos a la tarde por Telefe", aseguró la columnista del programa radial de Jorge Lanata.

Georgina Barbarossa con Pía Shaw

Luego, la periodista agregó: "Esa es la interna. En las tardes de Telefe los domingos hay un programa, que yo pensé que era una edición especial post Martín Fierro de televisión, que me llamó la atención porque se llama A la Barbarossa y es la misma escenografía y todo es igual, pero conducen Pía Shaw y Noe Antonelli".

Tras asegurar que el enojo de Barbarossa con Shaw es por la edición especial del programa que conduce la panelista, Marina Calabró concluyó: "Acá la susceptibilidad que se le juega es 'me avisaron, no me avisaron, me contaron, no me contaron'. Tal vez algo le dijeron, pero Georgina tiene la vena negra".