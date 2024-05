El aviso que Yanina Latorre le hizo a Tinelli sobre Maru Botana

La reaparición televisiva de Maru Botana ha generado una polémica sin precedentes, eclipsada por la enconada reacción de Yanina Latorre , quien no ha ocultado su descontento ante la decisión de Marcelo Tinelli de ofrecerle a la reconocida cocinera la conducción de un programa culinario. La "angelita", visiblemente indignada, declaró sin tapujos que Botana "no es bienvenida" en la pantalla chica.

"Para mí no es bienvenida. Ya estuvo acá y no le fue bien", expresó contundentemente Yanina Latorre ante la noticia, reafirmando así su postura hostil hacia la cocinera, con quien mantiene un histórico enfrentamiento desde tiempos atrás, cuando ambas eran apenas adolescentes y compartían una amistad que se tornó enemistad.

La panelista de LAM relató en su programa radial en El Observador 1079 los orígenes de su conflicto con Botana, a quien acusó de ser "mala persona" y de haberle generado un profundo sufrimiento en el pasado. “Maru Botana es mala persona. A mí me cagó una parte importante de mi vida y lo voy a seguir repitiendo. Yo sufrí, lloré, me quedé sin amigas por ella. Y es una resentida y le molestaba mi cuerpo”, afirmó Latorre, dejando en claro la intensidad de su enojo.

Yanina 2.jpg Yanina Latorre

Qué le dijo Yanina Latorre a Marcelo Tinelli sobre Maru Botana

Además, Yanina Latorre reveló un tenso intercambio con Tinelli, a quien le manifestó su rotundo desacuerdo con la contratación de Botana: “Y hoy me dice Marcelo ‘¿sabías que la contraté?‘ Le dije ‘me chupa un huevo voy a decir que es mala persona hasta el día que me muera”, arrancó.

"No me pidas nada y si querés me voy de América, porque ya una vez me fui por Maru Botana", sumó Yanina Latorre en diálogo con Marcelo Tinelli. Estas declaraciones reflejan la profunda animosidad que existe entre ambas figuras mediáticas.

“No la voy a cuidar. Y el día que empiece voy a grabar el programa y la voy a hacer verga una hora entera, porque no te hace buena revolver una olla y hacer guiso. Mala gente de verdad”, sumó Yanina Latorre.

Embed

Maru Botana vuelve a la televisión

Por su parte, la noticia de la vuelta de Botana a la televisión fue confirmada por Ángel de Brito en LAM. Según trascendió, la reconocida cocinera conducirá un programa de cocina al mediodía, producido por LaFlia, la productora de Tinelli, lo que implicará cambios en la programación y el horario de otros programas del canal.

La reaparición de Maru Botana promete generar fuertes emociones en la pantalla chica, especialmente ante la firme postura de Yanina Latorre, quien ha dejado en claro que no piensa moderar su opinión sobre la cocinera.