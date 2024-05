El baile al ritmo de Casi Ángeles que se viralizó a Lucía de Gran Hermano

Es que desde que ambas salieron de la casa, muchos opinaron sobre si podrían estar en pareja o no, ya que Lucía admitió en más de una ocasión estar enamorada de Rosina, sin embargo, la uruguaya no comparte los sentimientos por su ex compañera, aunque claro, asegura quererla ya que para ellas son muy amigas.

Que había dicho Rosina sobre Lucía cuando salió de Gran Hermano

Por su parte, Rosina, en una entrevista con Implacables (El Nueve), aclaró la situación actual entre ellas: “Con Luchi somos muy amigas. Sí, eso. La quiero un montón a Luchi, me preguntan en todos los programas por ella", señaló, poniendo énfasis en la amistad profunda que las une ahora. Esta declaración viene a despejar cualquier duda sobre las especulaciones de incomodidad que surgieron a raíz de su reencuentro después del reality, donde algunos fanáticos percibieron cierta tensión.

“Se dice cada cosa que asombra. Cero incómoda, yo sé cómo es Luchi, es un amor, me abrazó, la abracé, fue un momento hermoso”, expresó Rosina, desmintiendo los comentarios negativos que circulaban en internet sobre su reencuentro. Además, explicó que aunque no han tenido mucho tiempo para charlar en profundidad, ambas desean "cuidar mucho nuestra amistad. Lo que siente cada uno por la otra, lo sabemos ella y yo, y me quedo con eso".

Rosina 1.jpg Rosina y Lucía

Qué dijo Lucía sobre su enamoramiento por Rosina

Lucía, por su parte, no ha ocultado sus sentimientos. En una aparición en "A la Barbarossa", confesó: "Es real lo que me pasa. Los primeros programas no quería admitir algo que me pasaba, pero me salió del corazón. Es amor literal. Y me cuesta... la quiero mucho", un testimonio que muestra la profundidad de su afecto por Rosina.

Rosina, también en el programa de Georgina Barbarossa, admitió haber sentido cierta confusión respecto a Lucía: "¿Vos te confundiste con Lucía?”, preguntó Barbarossa, a lo que Rosina respondió: "Sí, puede ser. Había como una especie de atracción".