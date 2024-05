El feo chisme con el Virginia hizo enojar a Furia en Gran Hermano

virginia zoe gran hermano.png Virginia habló con Zoe en Gran Hermano y le contó que gritaron contra Furia.

Qué dijo Virginia Demo del grito amenazante que escuchó sobre Furia de Gran Hermano

“Te quiero preguntar. El grito ese de ayer que Flor no me lo quiso decir, ¿era para Juliana?”, le consultó Virginia en voz baja a la joven, que se mostró sorprendida por no enterarse antes del chisme. “No sabía que Flor escuchó un grito”, le contestó en el mismo tono y la standupera pasó a relatarle lo sucedido el viernes.

La humorista le reveló que estaban sentadas afuera cuando alguien se acercó a la casa para amenazar a uno de los participantes y que solamente Flor escuchó el nombre en cuestión. “Estábamos comiendo y dijo que escuchó 'te vas el domingo'. Yo escuché un nombre pero me hizo como que me calle, pero después me hizo una mímica”, le contó.

Ante la intriga de Zoe, la humorista confirmó que su compañera le dijo que se trataba del nombre de Juliana, pero que no estaba muy segura, ya que tuvo que interpretar el movimiento de sus labios. “Yo entendí ‘Juliana’”, le explicó Virginia Demo a su compañera, que se quedó muy sorprendida por la amenaza contra una de las jugadoras más fuertes.

Qué dijo Zoe Bogach de Furia en Gran Hermano

"¿Te imaginás que se vaya?”, la indagó Zoe a Virginia, que continuaba caminando sobre la cinta eléctrica. "Ya es la segunda vez que le gritan eso. Fue con un megáfono”, detalló la participante, que dejó entrever que los gritos con megáfono no fueron muy confiables en ocasiones anteriores. “Después pregúntale a ver si lo dice mejor”, le pidió a Zoe.

virginia-gran hermano.jpeg Virginia de Gran Hermano reveló que escuchó un grito destinado a Furia.

Tras contarle el chisme a la participante sobre el posible futuro de Juliana, la oriunda de la ciudad de La Plata reveló que todavía no estaba muy segura de que el grito fuera destinado contra ella. “Yo creo que no quiso decir por eso. Porque la mímica fue de un nombre largo. No un nombre cortito”, sostuvo Virginia, que continuó haciendo ejercicio, tras tirar la bomba.