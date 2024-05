Furia atacó a los Bros y lo dejó mal parados en Gran Hermano

Desde el comienzo de la edición 2023 de Gran Hermano, la que más se robó la atención de todo el público y los medios de comunicación fue Juliana Furia Scaglione , la polémica hermanita que a lo largo del reality demostró tener una personalidad única y fuerte, con la cual algunos lograron empatizar rápidamente, y muchos otros no logran soportarla.

En este caso, Furia analizó el juego de Los Bros, el grupo integrado por Nicolás Grossman, Bautista Mascia y Martin Ku, y tras una revelado charla que mantuvo con Nicolás, expuso un fuerte quiebre en la banda.

“¿Qué es lo que está pasando con Martín, por qué lo dejan solo?", le comentó Juliana a Emma. Luego le contó de la charla y le contestó: "Le dije, ¿por qué no sos un poco más astuto y jugas para el afuera en vez del adentro? Se está viendo por cámara que estás todo el día dejándolo solo. Tanto que dicen que son todos amigos…".

Furia descubrió un quiebre en Los Bros y los expuso frente a las cámaras de Gran Hermano - Google Chrome 2024-05-10 19-58-23.mp4

Además, la impecable estratega y la máxima favorita a quedarse con el programa, aprovechó para seguir con su campaña contra Mauro, y agregó: "El me dice que no es necesario estar todo el día con la gente, pero le dije, estás al lado de un traidor (Mauro). Estás comiendo con un traidor, desayunando con un traidor, entonces después no llores”.

“La persona que es traidora y por castigo se tiene que quedar sola, pero como abusan...Cuando usas una persona por votos, no significa que te juntes todo el tiempo y estés solo dos minutos con Martín", aseguró.

Y finalizó: "Yo le dije, Emma y yo estamos todo el día con Martín, ¿qué está pasando? La gente ve quien ayuda al compañero y quien dice que es compañero, pero no. Es lo mismo que me pasó a mí con Agustina".

El ex Gran Hermano que quiere sacar a Furia

Matías Schrank, subcampeón de Gran Hermano 2015, ha irrumpido en la escena con una campaña que busca sacar a Furia del programa de una vez por todas: "Voy a encargarme de la unificación para limpiar del juego a Furia. Se terminó el juego para Furia. Te vas", expresó Schrank en sus redes sociales, marcando un tono desafiante y directo.

No contento con solo lanzar una campaña en línea, Schrank ha prometido seguir en redes sociales a todos aquellos que donen más de $15,000 para su causa, una táctica que ya ha recaudado más de $41,224.26.

Esta situación ha polarizado a los seguidores de Gran Hermano. Mientras algunos apoyan fervientemente a Furia, otros se han unido a la cruzada de Schrank. Incluso Ángel de Brito ha dado visibilidad a la campaña de Schrank al repostear su iniciativa.