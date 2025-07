El Bicho Gómez rompió el silencio tras su salida del programa de Sergio Lapegüe

Días atrás, en diálogo con Jeremías Sierra para Mediodía Bien Arriba (TV Pública), El Bicho Gómez se refirió a los conflictos en el ciclo y manifestó: "La interna no la sé. A mí me llamaron para hacer un tipo de programa, pero fue virando porque lo necesitaba seguramente...".

Embed - El Bicho Gómez se va del programa de Lapegüe - Mediodía Bien Arriba

Por último, destacó que, si bien él tiene como salida laboral el teatro, "siempre es frustrante quedarse sin trabajo". De esta manera, y a pesar de las internas, el Bicho Gómez dejó en claro que su salida se trató de ideas creativas y no relacionada con algún tipo de conflicto.

Las declaraciones del Bicho Gómez tras su salida de Lape Club Social

Ahora, el Bicho Gómez fue invitado al ciclo de Carlos Monti y se explayó sobre el tema de su salida de Lape Club Social: "No pasó nada en particular. Me llamaron con la idea de hacer un programa, arrancamos y van buscando la temática a medida que lo van haciendo. Decidieron ir por el lado del informativo y el policial, y me parece bien".

Luego aclaró que no se sentía incómodo, pero que no veía la posibilidad de demostrar su talento: "No encontraba la manera de hacer humor ahí".

Embed - El Bicho Gómez Habla Sobre Su Salida del Programa de Lapegüe - Mediodía Bien Arriba

"Veníamos charlando con la producción que yo estaba medio al pedo, que no encontraba mi lugar. Intentábamos hacer personajes, pero no había cabida", se sinceró.

"Con los compañeros hay muy buena onda. Lo que pasa es que el programa mutó. En mi casa lo hablaba con mi mujer, le decía que no le encontraba la vuelta. No era que yo no me divertía, no encontraba un espacio. La idea era que improvisara y le metiera humor", sumó El Bicho Gómez quién decidió rápidamente salir a aclarar todo acerca de su salida del programa que conduce Sergio Lapegüe.