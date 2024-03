El tremendo tatuaje que se hizo el Bicho Gómez

Mediante su cuenta de Instagram, el actor compartió un video del momento en el que se estaba realizando un tatuaje que contiene un mensaje muy importante sobre su vida y su familia. Junto a la filmación el Bicho explicó: “Quería hacerle un homenaje a mi familia circense y Martín con su arte, hizo lo que yo me imaginaba”, comenzó sobre el diseño que había pensado para imprimir en su brazo.

Luego, el humorista continuó: “La luna es por la mujer más valiente que conocí, mi abuela Ana, y el circo es lo que llevo en la sangre gracias a mi mamá Antony y mi papá Daniel, mi hermana Olga y todos mis tíos y primos”. "La familia circense que siempre me cuidó, me cuida y me hace crecer. Gracias millones”, comentó con mucha emoción el artista en el posteo que generó decenas de reacciones de parte de sus fans.