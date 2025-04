El cambio de look de Juana Repetto tras su separación

Juana Repetto es muy activa en redes sociales. Y como tal, fue allí donde adelantó a su comunidad que está pleaneando hacerse un cambio de look drástico. Y esto sucede después de Sebastián Graviotto , su marido y padre de su hijo menor, Belisario.

Aunque no mencionó que la separación la impulsara a querer cambiar su imagen, Juana mostró hace pocas horas la caja de una tintura rubia que recibió. El páckaging la muestra a la Luisana Lopilato, por lo que la hija de Nico Repetto se preguntó si le quedaría tan lindo el color como a la actriz argentina.

Así se vería Juana Repetto con su nuevo look

Y fue entonces cuando mostró una foto retro donde aparece con el pelo del color de Lopilato. O algo así. "Ok, quizás debería pensarlo un poco mejor", escribió la actriz e influencer en la imagen, dando a entender que el look que luce en la foto, no la terminó de convencer.

juana repetto.png

Juana Repetto anunció la separación de Sebastián Graviotto pero aclaró: "no me dejaron"

Tras varios años de relación y un año y medio de matrimonio, Juana Repetto y Sebastián Graviotto tomaron la decisión de separarse. Ayer se conocieron detalles de las crisis que atravesó la pareja en el último tiempo, y más tarde fue la propia actriz quien confirmó la ruptura.

La noticia se anunció primero en LAM, donde Ángel de Brito comentó: “Ella es actriz, muy talentosa. Lo que tiene es que es medio irregular en el trabajo. Cuando estuvo en el Bailando... lo hizo bien, pero qué crisis de identidad, como que un día quiere ser cantante, otro actriz. Ahora van a entender lo que digo. Ella es divina”.

“Están separados hace un mes y medio Juana Repetto y Sebastián Graviotto”, completó a continuación Pepe Ochoa. Y explicó: “Se terminó el amor. Venían a las trompadas. Tuvieron varias crisis, venían medio mal. Él tomó la decisión y se separaron porque era insostenible, dijeron basta, no va más”, sumó. Según el panelista del ciclo, la pareja, que tiene un hijo en común, Belisario, tuvo una charla definitoria para poner fin al vínculo en marzo.

juana ruptura.png

Sebastián, quien además es sobrino de Silvia Süller, se dedica profesionalmente al esquí y divide su tiempo entre temporadas en el exterior (recientemente estuvo en Vail, Estados Unidos), y estadías en la Argentina, lo que habría sido uno de los factores que dificultaron la convivencia.

Ante la filtración de la información, Juana Repetto se expresó en sus redes sociales con la sinceridad que la caracteriza. “Amigos, ya estoy en la cama, mañana les cuento un poco, ¿dale? Si bien no me desespero por estar ventilando ciertas cuestiones de mi vida privada, tarde o temprano esto era algo que iba a tener que comunicar”, escribió la actriz.

La historia de la relación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Juana Repetto dejó en claro que fue una decisión compartida: “Fue bastante temprano, pues es extremadamente reciente, pero alguien filtró la información así que tocará contar un poquito para que no hablen al pepe. Prefiero hablar yo. Les puedo adelantar que nadie me dejó, dejen de poner a la mujer en ese lugar siempre por default”, resaltó en el comunicado.

Boda Juana Repetto y Sebastián Graviotto.jpg La ceremonia laica fue oficiada por alguien muy cercano a los novios.

Repetto y Sebastián Graviotto se conocieron 15 años atrás y, sobre aquel primer encuentro, ella misma llegó a compartir un recuerdo especial en sus redes. Cuando un seguidor le consultó: “¿Cuándo conociste a Sebi? ¿Tenés una foto o un video de ese momento?”, Repetto respondió con una imagen inédita de la época en que comenzaron su historia: “Esta es de cuando nos conocimos, hace 15 años”. Poco después, publicó otra postal, esta vez en un bar: “Primera salida de novios”.

La pareja formalizó su relación en 2020, en plena pandemia, cuando ambos ya tenían hijos, él una niña de su anterior pareja y ella a Toribio. En ese momento, fue Repetto quien anunció su casamiento con el instructor en sus redes con la frase: “Quedate con quien te banque en cuarentena”. En la imagen se los veía firmando los papeles. “Como a todos, se nos arruinaron los planes. Pensamos que ni siquiera podríamos hacer el civil este año y lo logramos. Estuvimos solos con nuestros testigos; no pudo venir la familia ni todos los seres queridos que hubiéramos querido, pero vamos a cerrar este capítulo con una juntada familiar íntima y linda”, detalló la actriz en ese momento.

En octubre de 2021, a pocos meses de convertirse en madre por segunda vez, tras el nacimiento de Belisario, comenzaron a circular los primeros rumores de crisis en la pareja, pero la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech desmintió las versiones. Dos años más tarde, la pareja tuvo finalmente su fiesta de casamiento, en la estancia Carabassa, en Pilar, con un estilo campestre y rodeada de sus seres queridos.