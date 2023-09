El cambio de look total que se hizo Stefi Roitman al viajar a la Argentina

Stefi Roitman se sumó al "wet look" o "peinado efecto mojado".

Tras pasar varios meses en su residencia de Miami , Stefi Roitman volvió por unos días a la Argentina. Apenas llegó, pasó por la peluquería y se sometió a un rotundo cambio de look, siguiendo una de las tendencias más utilizadas por las famosas internacionales. Como buena celebrity que es, la mujer de Ricky Montaner se mantiene la día con los looks imperantes en cuanto a moda, maquillaje y peinado.

Por eso, la actriz e influencer entregó su cabellera a las manos del coiffeur Max Jara , quien recientemente llegó de New York donde estuvo participando de la Fashion Week . Jara fue el responsable de adaptar el look de Stefi para ponerlo en sintonía con las nuevas tendencias mundiales.

Así fue como Roitman se sumó al efecto mojado , un peinado fresco que otorga personalidad y que no necesariamente debe hacerse en una peluquería. Conocido mundialmente como “wet look”, este estilo de peinado es furor en New York y ya se hace notar en todas las pasarelas del mundo.

El efecto mojado deja el pelo con un aspecto brillante y húmedo. Es muy fácil de realizar. En poco tiempo y sin demasiado esfuerzo, se puede conseguir el peinado en tendencia. El secreto radica en usar los productos adecuados: geles para obtener un acabado brillante y duradero, ceras para un efecto más mate, o mousses para un acabado más sutil y liviano.

Para lograr un brillo extra y que el peinado no se desarme rápidamente, se puede agregar un toque de laca o de spray de brillo. Es fundamental no excederse con los productos, para que el pelo no se vea demasiado cargado o con aspecto de sucio.

Elpeinado de efecto mojado es apto para todas las edades y todos los momentos. Otra de las tendencias que se viene para el verano 2024 es el retorno del flequillo y la cabellera extra larga. Pero, sin ninguna duda, se mantiene la preferencia actual y que cada vez toma más adeptas en el mundo: el cabello en su color natural o dejando las canas a la vista sin cubrirlas con ningún tipo de tinturas.