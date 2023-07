El challenge que realizó Melody Luz a días de ser mamá con Alex Caniggia

Es que se trata de un reto viral de TikTok en donde las mujeres embarazadas se dibujan una cara en la panza y se tapan su propia cabeza, creando una escena por demás extraña pero muy divertida.

“Me lo mandaron tanto que lo tuve que hacer”, admitió después Melody cuando subió el video y agregó jugando con la anticipación de sus seguidores: “Quizás sea la última semana con panza... o no”

Alex y Melody 1.jpg

Ya en los últimos días, la mediática y ex participante de El Hotel de los Famosos fue contando en sus redes cómo vive la anticipación de ser mamá: “Tengo salud, un ser creciendo adentro mío, familia, amigos que me bancan en todas… Así que realmente no puedo pedir nada más. ¡Gracias por todos sus saludos gente! Les juro que me llega su amor y espero que la vida se los devuelva multiplicado. Los amo”.

“Ya tenemos todo listo para recibirte en casita y llenarte de amor, superV de nuestra vida”, agregó en otro posteo en donde mostraba su panza y agregó: “Ya sé que parecen dos, pero tengo uno”,