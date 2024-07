El dato: por qué Luciano Castro decidió separarse de su primera esposa

Florencia, que lo acompañó en sus inicios en la actuación, no tenía relación con los medios, pero había logrado conquistar a Luciano. La mujer lo acompañó en sus primeros años y fue su sostén durante los momentos difíciles antes de la fama y además, se convirtió en la madre de su primer hijo.

luciano 1.jpg Luciano Castro y su primera esposa.

Por qué se separaron Luciano Castro y su primera esposa

El éxito, que estaba logrando, lo alejó de su pareja y los esfuerzos por salir adelante, no fueron suficientes. Ambos decidieron terminar su relación, porque ya no daba para más y cada uno siguió su camino. A más de 20 años de su separación, se supo que el verdadero motivo de su ruptura fue la fama conseguida por el galán de la televisión.

Ella, por su parte, siempre estuvo alejada del mundo del espectáculo y quería mantener un bajo perfil, al estar completamente alejada de la exposición. El salto a la fama de Castro los obligó a tomar rumbos diferentes y, a pesar de que su relación no prosperó, mantuvieron un buen vínculo por su hijo.

luciano 2.jpg La primera esposa de Luciano Castro.

Cuáles son los consejos que Sabrina Rojas le da a Luciano Castro

Esta semana se confirmó que Luciano Castro y Griselda Siciliani están en pareja. Ambos hablaron con los medios y comentaron cómo se sienten con este romance que está empezando. Pero quien también dio su opinión fue Sabrina Rojas, ex del actor, con quien tuvo dos hijos: Esperanza y Fausto.

En una nota que le hizo Santiago Sposato para LAM, la actriz y modelo reveló que le da consejos al galán para que le vaya mejor en la vida y con la prensa, con la que supo tener encontronazos a lo largo de su carrera.

“Al ‘gordo’ yo igual a la tarde le dije: ‘andate buen mozo, andá con tu mejor sonrisa, sacá esa parte linda que tenés’. A veces le hago como una cosa muy madre”, reconoció. El periodista le preguntó: “¿Lo beboteás un poquito?”. “No, cero, al revés. Me pongo en una cosa muy madre que eso deserotiza un montón. Le hablo muy mamá”.

“Suponete que vos en el futuro estás saliendo con una persona, ¿te gustaría que su ex lo llame y le diga ‘ponete lindo’?”, consultó el notero. Rojas le contestó: “Mirá, si es la madre de sus hijos y quiere lo mejor para él, no me molesta. Nosotros tenemos un vínculo de hermandad, familia”.