Luciano Castro reveló cómo fue su amistad con Diego Maradona

En medio de la conversación, Luciano Castro recordó cómo conoció a Maradona durante un partido de las inferiores de Argentinos Juniors. "Me trataba como un hijo y tenía 36 años el gordo, era un pendejo, acababa de llegar de Europa y me dice ‘che vos, el de la tele’, y el de la tele el único era yo", rememoró Castro con una mezcla de nostalgia y humor.

Una de las anécdotas más memorables que compartió el actor fue sobre una invitación a la casa de Maradona. "Diego me preguntó ‘¿Te gustan las ranas fritas?’ y le dije ‘me encantan’, pero no comí ni una. Él sabía, vos llegabas a la casa y había otra opción, siempre estaba Claudia (Villafañe) que no iba a permitir que te mueras de hambre nunca", contó entre risas, subrayando la generosidad de Claudia.