¡Millonaria! Apareció cuánto ganó en el último año Emilia Mernes en Spotify

“No sé porque yo gasto, gasto. Me preocupo en gastar. Y mi mamá me lleva y me dice ‘bueno Emilia, cálmate’. O me dice: ‘Hoy dale con la tarjeta como loca’. Trabajo mucho, uno se tiene que dar los gustos”, comentó sobre los consejos que recibe de su madre sobre sus gastos, sin dar a conocer un monto estimado de lo que cobra por todo su trabajo.