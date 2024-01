La reacción de Emilia Mernes cuando le preguntaron su opinión del gobierno

EMILIA MERNES.jpg Emilia Mernes viajó a España para recibir un premio y promocionar su nuevo disco.

Al notar el rumbo que estaba tomando la entrevista, Emilia dirigió la mirada a un miembro de su equipo que se encontraba fuera de cámara. La respuesta de la cantante fue apenas en una sonrisa forzada, mientras de fondo se escuchó la voz de una de sus asistentes: “No vamos a hablar de política”.

Este gesto no pasó inadvertido y rápidamente trascendió las fronteras de la sala y se viralizó en las plataformas digitales y fue tema de debate en sus seguidores a nivel mundial. Por un lado, surgieron críticas hacia la joven cantante por no decir su opinión a favor o en contra del presente político de Argentina, dada su influencia como figura pública.

Por otro lado, hubo quienes defendieron la decisión de la cantante, aseverando que no todas las figuras públicas están obligadas a asumir de manera pública su ideología o pensamiento político. Lo cierto es que Emilia se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales en pocos minutos.

Lali y su respuesta al Presidente por "estigmatizar la cultura"

Días atrás, Lali quedó involucrada en un cruce entre el Presidente Javier Milei y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El jefe de Estado criticó al mandatario provincial por anunciar el envío de un proyecto de ley para poder emitir una moneda propia. Esto generó que el líder de La Libertad Avanza argumentó: “La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Pero si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”.

Esto generó que Lali respondiera a estas acusaciones en una entrevista televisiva. “No me parece bien estigmatizar la cultura. En los shows que hago trabajan miles de personas. Todos los artistas que yo conozco han hecho shows para municipios. A veces se siente increíble tener que explicar esto”, dijo.

Además, la artista pop reflexionó sobre la grieta que divide a la sociedad: “Nos han cagado un poco la cabeza a todos ya. Nos llevaron al punto de que si doy una opinión a favor de la cultura sos una cosa o la otra y no simplemente un ciudadano que da su opinión respetuosa”.