La pregunta súper íntima que Emilia Mernes no supo cómo responder

También participó de diferentes entrevistas. Pero hubo una en particular que se viralizó gracias a las insólitas preguntas de David Brocano. El controvertido conductor del programa La Resistencia . Durante el insólito reportaje que le hizo le preguntó, entre otras cosas, cuánta plata tiene en su cuenta bancaria.

Emilia se prestó al juego con una enorme sonrisa pero también con sorpresa y, por momentos, con cierta incomodidad. Hubo una pregunta en particular que no supo cómo responder. Todo empezó cuando ella le entrego un regalo al conductor. Ya antes de abrirlo, él le preguntó si era "un tope para puertas, para que no se pueda abrir cuando estás haciendo caca".