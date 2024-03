El desagradable video de Alex Caniggia riéndose de trabajadores

El siempre polémico y excéntrico hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis fue noticia por una noticia no muy favorable.

Alex Caniggia generó polémica una vez más en las redes sociales con un video en el que abordó el tema del trabajo y la pobreza. Fiel a su estilo provocador, el "Emperador" no escatimó en insultos y definiciones para vanagloriarse a sí mismo.

Embed [AHORA] "No te quejes en tu laburo, la queja trae pobreza, no podés ganar fortuna como yo": el consejo de Alex Caniggia para sus seguidores.pic.twitter.com/eS1huMVJMK https://t.co/zOcpUckqqj — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 27, 2024

En su cuenta de Twitter, Caniggia escribió un mensaje contundente: “A los que se quejan del laburo me pueden chupar bien la p... Esto es laburar hijos de p... sigan quejándose que su vida solo va a ser una pobreza”. Además, compartió un video en el que se veía a obreros trabajando, mientras él lanzaba críticas a quienes se quejan de trabajar. "No te quejés de tu laburo. Aparte, ¿qué querés? ¿ganar fortuna? ¿Qué te pensás, que sos el rey como yo? El emperador que gana en dólares. No, chupapi... Andá a laburar como esos. Eso sí que es laburar, hijo de p...", expresó.