Pampita anunció que se va del país y explicó sus motivos

"A partir del 12 de marzo voy a estar en Veo cómo cantas, en Teledoce", expresó entusiasmada la modelo, quien será parte de este exitoso formato que ya ha tenido repercusión en otros países como México y España. Pampita desempeñará el rol de "asesora" en el programa "I Can See Your Voice", donde un panel de famosos debe descubrir quiénes de los participantes son cantantes profesionales y quiénes son impostores, todo sin escucharlos cantar.