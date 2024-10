El desgarrador mensaje de Dieguito Fernando en el día de la audiencia por la muerte de Maradona

Dalma y Gianinna Maradona, las hijas mayores de Diego, estuvieron presentes en la audiencia, reafirmando su compromiso de obtener justicia para su padre. Sin embargo, el hijo menor de Maradona, Dieguito Fernando, de tan solo 11 años, no asistió al tribunal, pero decidió manifestar su sentir a través de las redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, Dieguito Fernando resaltó la importancia que Maradona tuvo no solo para el mundo, sino para él como hijo. "Mi papá fue una persona muy importante, pero para mí fue simplemente mi papá, y quiero que su partida tenga la verdad que merece", expresó con evidente emoción, subrayando el vínculo personal que lo unía con su padre. A su corta edad, Dieguito ya ha enfrentado momentos muy difíciles, y la muerte de su padre es uno de ellos.

Dieguito Fernando 2.jpg Dieguito Fernando y Maradona

El cierre del mensaje de Dieguito Fernando pidiendo Justicia

En el cierre de su mensaje, el pequeño añadió un pedido sincero y directo: "Pido Justicia, no sólo por él, sino por el amor que siempre nos unió". Este mensaje no solo revela el dolor de un hijo que perdió a su padre, sino también la esperanza de que la verdad sobre lo sucedido salga a la luz y que, de alguna manera, esto traiga paz no solo a él, sino a todos los seres queridos de Maradona. "Que pueda descansar en paz sabiendo que la verdad salió a la luz", concluyó Dieguito.

Este juicio, que se prevé largo y complejo, no solo busca determinar las responsabilidades médicas en la muerte de Maradona, sino que también es un episodio más en la ya turbulenta historia que ha seguido a su fallecimiento. Las figuras de Dalma y Gianinna, siempre presentes en la lucha por defender el legado de su padre, junto con el emotivo llamado de Dieguito, ponen de relieve el dolor familiar y la necesidad de que, tras casi cuatro años de la partida de Diego, se obtengan respuestas claras.