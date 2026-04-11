El dirigente que le secó la nuca al Chiqui Tapia rompió el silencio: "Lo volvería a hacer"

Luciano Nakis, directivo de Deportivo Armenio, aseguró que asistió al presidente de la AFA en medio de las altas temperaturas de Estados Unidos.

Una escena tan insólita como viral volvió a instalarse en la agenda del fútbol argentino y tiene como protagonistas a Luciano Nakis y Claudio Tapia . A casi dos años de aquel episodio ocurrido durante la Copa América 2024, el dirigente de Deportivo Armenio rompió el silencio y explicó por qué le secó la nuca al titular de la AFA en pleno partido.

La imagen, que recorrió el mundo en la previa de la consagración de la Selección Argentina como bicampeona de América , se había dado en el MetLife Stadium durante la semifinal ante Canadá. En aquel momento, el directivo fue captado asistiendo al mandamás del ente rector con un pañuelo en medio de las altas temperaturas , en una escena que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Ahora, el prosecretario de la asociación dio su versión y defendió su accionar sin vueltas. “Y lo volvería a hacer, eh. Si vos te sentís mal y está tu amigo al lado tuyo y no te ayuda... no me digas más que es tu amigo”, afirmó, al explicar que se trató de un gesto de cercanía ante una situación de malestar físico. En la misma línea, detalló el contexto en el que ocurrió todo: “Si te dice que hace un calor bárbaro, que se desmaya y que no se puede parar de la silla... ”.

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Lejos de bajarle el tono, Nakis incluso sumó un dato que hasta ahora no se conocía. “Esto estaba congelado, no con agua”, dijo sobre el pañuelo que utilizó para asistir a Chiqui. Además, reconoció que no fue consciente del impacto que tendría la escena en el momento: “No me di cuenta que me estaban filmando. Me quería matar primero, qué me voy a reír”.

La explicación que había dado el propio Chiqui Tapia

Por su parte, el propio Tapia también había dado su versión tras la viralización del video, agradeciendo el gesto de su colaborador. “Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido”, explicó, al describir el estado en el que se encontraba durante el encuentro.

En ese sentido, el presidente de la AFA valoró la actitud del dirigente y dejó en claro que fue clave en ese momento: “Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”, expresó. Sin embargo, la polémica quedó instalada y, en medio de los cuestionamientos a las autoridades de la entidad antes del Mundial, todo volvió a recobrar fuerza.