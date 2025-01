El dolor de Pedro Alfonso por la dura decisión que tomó Paula Chaves en la relación: "Me echaron"

Si bien la pareja parece asentada, la familia unida y el amor muy fuerte, las cosas entre Pedro Alfonso y Paula Chaves no marchan de la mejor manera. Se debe a que el productor confesó que desde hace ya varios meses que viene teniendo varios encontronazos con su ex que terminaron llevándolo a tomar una decisión tajante.

"Antes no roncaba tanto y el debate es quién se tiene que ir (de la habitación)", contó el actor sobre sus discusiones. Por lo que su pareja admitió que ya se quedó sin más recursos: "Yo lo toco para que deje de roncar, que es una palmada apoyada en su cuerpo, él reacciona como si fuese una puñalada”.

“Se levanta con la almohada y se va con un portazo en toda una situación que no inicié. Es un toque para que deje de roncar y ahí viene su novela”, contó la actriz. A lo que su esposo aclaró: "No deja que me duerma primero". Ante esto, Paula Chaves reveló el motivo: "Necesito dormirme yo primera (para no escucharlo). Ya hasta en la siesta es ahora".

Pedro Alfonso-Paula Chaves-1.jpg

Pedro Alfonso y Paula Chaves admitieron cómo planean resolver sus problemas de pareja

En medio de los problemas que afrontan Pedro Alfonso y Paula Chaves, reconocieron que tomaron la decisión de hacer terapia de pareja: “Ya estamos haciendo. Hay que empezar a romper el mito de que uno va a terapia cuando está loco o deprimido y de que uno hace terapia cuando está mal en la pareja”, contó ella sobre la razón por la que comenzaron.

“Llegamos a la terapia de pareja… en un momento salió esto de la carga mental. Me sentía a veces sobrepasada mentalmente, como muchas de las mujeres. Bueno, yo me abrí con una taquicardia muy fuerte. Terminé de decir todo eso hiperventilada y él dijo ‘bueno, ¿pero no cuenta que todas las noches te rasqué la espalda para dormir?’”, lanzó entre risas.