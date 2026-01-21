El dolor de Verónica Ojeda por no poder ser madre

La expareja de Diego Maradona enfrentó a Marisa Brel tras un episodio del 2006 y reveló una noticia inesperada.

Verónica Ojeda irrumpió este martes en el programa de Ángel de Brito cuando Marisa Brel se refirió a un embarazo de la mediática del 2006. Lo que fue un cruce sin filtros con la panelista de LAM terminó siendo motivo de una fuerte confesión de la ex de Diego Maradona.

Brel contó una situación que protagonizó el futbolista 20 años atrás cuando en un evento familiar quiso anunciar frente a toda la familia que su novia estaba embarazada. Enojada por la versión, Ojeda llamó a De Brito y desmintió no solo la información, sino que trató de “nefasta” a la rubia.

El cruce inesperado terminó en una fuerte declaración de Verónica sobre sus deseos de convertirse en madre por segunda vez. “Lo digo ahora y no lo repito nunca más. Casi nadie sabe que casi pierdo a Dieguito Fernando en el quinto mes de gestación. Quedé en una cama postrada y casi lo pierdo, por eso nació insinuarmo”, contó.

Luego con un tono de voz más sensible se sinceró sobre su presente y reconoció: “no pude tener más hijos. Me hubiera encantado, pero no puedo porque mis embarazos son de riesgo”.

De esta manera dejó cerrada la posibilidad de convertirse en padre por segunda vez junto a su pareja Mario Baudry. “Hoy lo que busco es disfrutar, pero no quiero que mi hijo se intoxique con estas cosas que me han dolido, yo he sufrido mucho”, concluyó.