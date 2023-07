El drama de Carmen Barbieri: se le llenó la casa de ratas

La conductora del magazine matutino arrancó contando de manera irónica: “Ves que ustedes preguntan ‘Carmen, ¿No estás en pareja? Carmen, ¿Estás viviendo sola? No estoy viviendo más sola. Estoy acompañada. ¿Quieren ver por quién? Estoy acompañada… no vuelvo más a mi casa porque tomó mi casa, dejó el cepillo de dientes”.

Carmen Barbieri reveló que vive con una terrible plaga en su departamento_ _Tengo una familia_ - Google Chrome 2023-07-24 17-42-03.mp4 Carmen Barbieri contó la visita indeseada que tuvo en su casa

“¡Tengo una familia de ratas viviendo en mi casa!”, exclamó la conductora de Mañanísima , programa emitido de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine.

"No quisiera matarlas, pero no quiero que vivan en mi casa. Yo me fui corriendo. Menos mal que ya estaba vestida, cambiada y maquillada", continuó contando la mamá de Federico Bal frente a las muestras de repugnancia de Estefi berardi.

"Lo dejé al perro. ¿Se lo comerán?", se preguntó Carmen Barbieri en tono tragicómico.

A través de un video casero, Carmen había mostrado cómo habían comido el costado de una pequeña canasta de mimbre y además le habían dado mordiscos al pan.

"No vuelvo más porque tomó mi casa. Ya dejó el cepillo de dientes", ironizó sobre la rata que le usurpó el departamento.

"Lo único que escucho hace una semana es que mi perro a la madrugada le ladra al termotanque".

Instalada en un séptimo piso de un edificio, Carmen aseguró tener el balcón enrejado, pero que deja "abierta la puerta" para ventilar y "pueden entrar murciélagos o ratas".