El drama de Jorgito Moliniers en medio de los incendios de Córdoba: perdió su casa y todas sus pertenencias

El bailarín y ex participante del Bailando logró escapar junto a su pareja.

Los incendios forestales siguen azotando a la provincia de Córdoba. En las últimas horas se dio a conocer que una de las victimas de este fenómeno que no para fue Jorgito Moliniers y su pareja, el ex jefe de coach de ShowMatch, Hugo Avila .

El bailarín y su pareja perdieron su casa de Córdoba y hasta el momento solo lamentan pérdidas mateirales. Los incendios que azotan a la provincia, y específicamente el Valle de Punilla, llegaron sin piedad hasta la casa del ex participante del Bailando y no dieron tregua.

Bajo llamas, de la casa no quedó absolutamente y Moliniers compartió su angustia a través de videos del incendio que difundió en sus redes sociales. "Nuestra casita. Cuando la realidad supera ampliamente la ficción", escribió Jorgito sobre un video en el que se lo ve con su perro desde arriba del auto contemplando cómo el fuego devoraba su casa.

image.png El posteo de Jorge Moliniers.

"Seguro hay una enseñanza detrás de todo esto. Juntaremos todas las fuerzas para empezar de cero. Gracias y gracias por todos los mensajes de ayuda y apoyo que nos están brindando", expresó el ex participante del Bailando junto a una foto en la que se lo ve sentado con su perrito arriba de una chapa que otrora fuera el techo de su casa en Capilla del Monte, Córdoba.

El mensaje de Jorge Moliniers en medio del dolor por el incendio de su casa en Córdoba

Desde la web de la Revista Pronto se comunicaron con el bailarín, Jorge Moliniers, quien en un llanto desconsolado, expresó: "Lastimosamente, se quemó todo. Habíamos terminado de pagar la casa hacía dos semanas y solo quedó cenizas de eso. Los restos que se ven en el video era nuestra casa y solo quedaron las chapas; todo el terreno se incendió".

El periodista le consultó si lograron rescatar o recuperar algo del incendio. "No, nada. No nos dio tiempo a sacar nada", expresó Jorgito. "El viento hizo que cambie de rumbo el fuego y Hugo tuvo que escapar con los perritos. No pudimos rescatar absolutamente nada", contó en diálogo con el medio especializado en noticias del mundo del espectáculo.

image.png

Luego le consultaron acerca de donde van a vivir ahora, y Moliniers lo explicó así: "Por ahora, una vecina nos prestó su cabaña. Ahora mismo no sé qué vamos a hacer. Estamos pensando pese al shock que tenemos".

Hace semanas que los incendios no dan tregua en Córdoba y por el momento no da respiro a las autoridades de la provincia y los escuadrones de bomberos en su intento por detener el avance del fuego.