El durísimo desplante que sufrió Marina Calabró por parte de su madre

Las tensiones en la familia Calabró vuelven a estar en el centro de la escena. En un reciente video que Iliana Calabró compartió en sus redes sociales, su madre, Coca Calabró, lanzó un comentario que no pasó desapercibido y que encendió las alarmas sobre un posible nuevo desencuentro con su hija menor, Marina Calabró .

El comentario no tardó en generar repercusiones, ya que podría interpretarse como un dardo hacia Marina Calabró, quien no estuvo presente en los preparativos. Si bien Iliana sonrió ante la respuesta de su madre y optó por no hacer más comentarios, su decisión de publicar el video en redes sociales llamó la atención y reavivó las versiones de una posible tensión familiar.