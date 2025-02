Por qué Marina Calabró se fue llorando de A24 en su primer día de trabajo

Justamente en su estreno, la comunicadora protagonizó un momento que rozó lo bizarro cuando a la hora de realizar el pase con sus colegas del siguiente programa, corrió a los brazos de su novio, lo abrazó y le dio un beso: "No dormimos juntos anoche, hubo una veda para que hoy haya energía", expresó él. Esta dinámica no fue así en los días consecutivos.

Si bien en el vivo se mostró como pez en el agua, no fue hasta terminado el último programa que trascendió su malestar por un incómodo momento que vivió en el pase: "El tema es así... me dicen que llorando en el piso no la vieron pero que si, el pase le cayo como el orto por que se pusieron a hablar del día que Marina ganó el Martín Fierro y se lo dedico a Rolando, y el tipo le cortó el rostro", comienza el mensaje que recibió Pepe Ochoa, el community manager de LAM, que rápidamente lo compartió en las redes sociales del programa que conduce Ángel de Brito por América TV, pero que luego se arrepintió y borró.