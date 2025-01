Marina Calabró y Rolando Barbano le declararon la guerra a LAM y a Ángel de Brito

Calabró 1.jpg Marina Calabró y Rolando Barbano

La respuesta de Ángel de Brito

Por su parte, Marina Calabró compartió cómo lidió con los ataques mediáticos, señalando que, aunque algunos comentarios le resultaron dolorosos, está acostumbrada a enfrentar la exposición pública. "Hubo calificativos muy descalificantes, algunos dolieron mucho. Lo que pasa es que yo vengo de seis años de Infama, de cuatro años de Intrusos... tengo menos derecho al pataleo y me la morfo más", explicó la politóloga y conductora, dejando en claro su experiencia en el ámbito mediático.

Las palabras de la pareja no pasaron desapercibidas para Ángel de Brito, quien rápidamente utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para responder. Molesto por las generalizaciones, el conductor de LAM aclaró que no todo su equipo había hecho esos comentarios y apuntó directamente a Yanina Latorre como la autora de las críticas más filosas. "¿Por qué no dicen que fue @yanilatorre la que les dijo vomitivos? ¿Por qué generalizan? ¿Tan mal hacen su trabajo? ¿Para qué se exponen burdamente si no les gusta? Eso es ser CARADURA", escribió en un descargo que rápidamente se volvió viral.

Calabró 2.jpg La respuesta de Ángel de Brito

El trasfondo de la polémica

En los últimos meses, los mensajes entre Marina y Rolando en redes sociales se hicieron virales, ya que la pareja no ocultó su química ni su estilo pasional a la hora de comentar publicaciones. Sin embargo, lo que para algunos fue una muestra de amor y complicidad, para otros se convirtió en objeto de burla.

El conflicto con LAM parece haberse profundizado debido a la constante exposición de sus comentarios y la manera en que fueron abordados en el programa. Ambos coincidieron en que las críticas no solo fueron desmedidas, sino que afectaron la percepción pública de su relación.