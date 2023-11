El durísimo drama que vive la periodista Liliana Caruso de América TV

“En un momento me dijeron: ‘Vamos a hacer una nueva mamografía’. Claro, yo la tenía en septiembre, era muy poquito. Se hacen anuales. Hicimos una en mayo y, en junio, dijeron que no salió bien. Me acuerdo el momento en que me dijo: ‘Esto está mal. Acá hay células aparentemente cancerígenas’. Y me dijo: ‘Tenés que buscar un especialista en mamas. Y un psicólogo’. Ahí se te cae el mundo”, relató.

Entrevistada por Tomás Dente, la comunicadora contó que transitó en soledad los primeros momentos luego de conocer el diagnóstico. “No quería que se enteraran mis viejos. En principio, porque ¿cómo decírselo? Los nenes eran chiquitos. Alejandro tenía menos de 14. Eran preadolescentes. Y estaban ahí entre la adolescencia y la niñez”, amplió al respecto.

Y siguió: “Al principio fue muy duro porque había que contarle a los chicos que su mamá se iba a quedar pelada, que podía estar días enteros en la cama sin levantarse, que eso es lo que me pasó. Hay días del 2004 que no recuerdo porque iba a la quimio el lunes. Hasta el jueves no existía”.

El mensaje de Liliana Caruso a todas las mujeres

Liliana Caruso, una de las principales caras de los noticieros de América TV, se encuentra luchando contra el cáncer de mama. En ese contexto, se animó a brindar una entrevista donde habló de esta pelea que viene dando hace años y todo lo que eso significa.

A pesar de los miedos, Caruso decidió operarse casi un año después de conocer el cuadro. “Pasó todo el año esperando el pelo encarnado, esperando los estudios y cuando ya me agarraron yo tenía muy tomado, me sacaron una cadena de diez ganglios del brazo derecho. Perdí la mamá, el médico me dijo prefiero sacar todo e hice quimio en enero del 2005. Después hice nueve meses, después hice rayos y después hice pastilla y después decidí hacerme la reconstrucción mamaria porque no quería ver un médico”, dijo.