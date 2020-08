Lanata y Mauro Viale, escrachados por comentarios machistas

Mauro Viale y Jorge Lanata se convirtieron en tendencia en Twitter por los comentarios machistas que hicieron esta semana en la televisión argentina. Este miércoles, el conductor de A24 fue repudiado por menospreciar a su colega Liliana Caruso por el mero hecho de ser mujer. Sí, crease o no, el periodista no tuvo empacho de decirle al aire: "Yo te voy a contar la filosofía del fútbol porque ustedes son mujeres, vos no entendés de fútbol".