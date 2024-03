El durísimo mensaje de la mamá de Rosina después que Lucía diga que está enamorada de ella

La ex participante de Gran Hermano confesó su amor por Rosina e incluso se separó de su novia por su compañera.

Pocas horas después de que Lucía expresara su enamoramiento por Rosina, la madre de esta última, Fabiana Vadagnini Flores, mostró su malestar en las redes sociales. En un mensaje directo a Lucía, Fabiana expresó: "Yo soy la mamá y creo que en los medios no tienen que fomentar esa relación que nunca existió, más allá de la amistad. Lucía, creo que no estás respetando a Rosi al hablar de tus sentimientos hacia ella. Eso es tuyo, no de los medios".