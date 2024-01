El durísimo mensaje que escribió en redes Silvina Escudero tras perder su embarazo

“Me tomé el verano, es el segundo que me tomó después de 21 temporadas de laburar de corrido. No iba a ser así pero sucedió y acá estamos, recuperando, recargando energías. Iba a hacer una media temporada pero tuve un par de temas, me tuve que operar en diciembre y tuve que hacer reposo”, contó Escudero en Intrusos sobre la cirugía que debió realizarse, en medio de su difícil momento.

La palabra de Silvina Escudero

Sin dar demasiados detalles, la bailarina se sinceró sobre lo muchos que sufrió por su problema de salud y por la pérdida del embarazo. “Me pasó algo que fue muy feo, la pasé feo. Lo compartí con mi círculo muy íntimo, fue muy personal. Uno cuando está mal necesita como guardarse”, explicó.

Silvina Escudero.jpg Silvina Escudero está atravesando un difícil momento.

“Esto decidí guardármelo. No lo pude exteriorizar. Ojalá en algún momento lo pueda hacer, habiéndolo trascendido. Mil veces he llorado en televisión pero... si lo cuento me gustaría que sea con un aprendizaje. Si lo cuento ahora voy a llorar a mares y no me parece”, reconoció la modelo, al revelar que no está completamente recuperada de su mal momento.

Luego de evitar hablar del tema que tanto la afectó, la bailarina reapareció en sus redes con un mensaje conmovedor destinado a sus seguidores que la apoyaron en este momento con sus comentarios y saludos. “Gracias a todos por sus mensajes tan lindos y tan llenos de amor. Por acá, por Facebook, por WhatsApp. Gracias”, reconoció Silvina en sus historias de Instagram, con una foto de ella recostada en un sillón acompañada por sus mascotas.