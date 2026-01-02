El duro mensaje de la China Suárez que descolocó a todos y después terminó borrando

La actriz sorprendió con un posteo en Instagram y sus seguidores especularon con el destinatario del mensaje.

Mientras navegaba por las redes sociales, la China Suárez revisaba se topó con un meme que la descolocó: se trataba de una imagen comparativa suya, sin maquillaje y de manera casual, enfrentada a otra totalmente producida, acompañada por la frase “El 31 a las 5 de la tarde / El 31 a las 9 de la noche”. Lejos de tomarlo con humor, lo sintió como un ataque directo y decidió reaccionar.

Visiblemente molesta, la actriz respondió desde sus propias redes con un fuerte descargo que sorprendió a sus seguidores. “Cuando pagan para hundirte pero todo te chupa un huev… Feliz año para todos y todas. Sean felices y reciban lo mejor. Me veo hermosa en todas mis versiones, ni lo intenten”, escribió.

El detalle que terminó de encender la polémica fue la elección musical del posteo: Bad Bitch, de Wanda Nara . Para muchos usuarios, no se trató de una casualidad. En redes sociales, el gesto fue interpretado como un palito directo hacia la conductora de MasterChef Celebrity, a quien desde hace tiempo se acusa de utilizar bots para hostigarla y generar hate digital.

image

El estallido, sin embargo, duró poco. La China Suárez terminó eliminando la historia a los pocos minutos de haberla publicado. El mensaje desapareció, pero dejó instalada una lectura inevitable sobre el destinatario del enojo.

La inesperada vuelta de Icardi y la China Suárez a Turquía: qué pasó

La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para retornar a Turquía debido a que el delantero del Galatasaray de mencionado país debe iniciar los entrenamientos con el plantel para encarar la temporada 2026.

Siguiendo los pasos del proyecto de vida que ambos iniciaron allí, partieron juntos sin hacer el "check in" en el lugar y emprender la vuelta a casa. Lo llamativo es que sobre la marcha del itinerario preparado, la pareja decidió volver más tarde de lo previsto. El regreso estaba programado para el pasado sábado 27 de diciembre, terminó siendo casi tres días más tarde. En ese lapso de descanso previo a los compromisos laborales, disfrutaron la casa de campo que la actriz compró junto a Benjamín Vicuña en Pilar.

image

Por otro lado, los regalos abundaron en la Navidad que pasaron Mauro Icardi y la China Suárez. Todos aquellos quienes participaron de la noche festiva del 24 de diciembre se llevaron sus regalos comprados en un comercio de la Avenida Santa Fe de la Capital Federal.

Sorpresivamente la actriz fue vista por la ciudad visitando un comercio donde desembolsó una suma millonaria con motivo de poder ofrecer regalos en nochebuena. Vestida de jeans, remera blanca y una gorra para intentar pasar más desapercibida ante la sociedad, Suárez realizó las compras.

En las redes sociales no faltó en aparecer el momento exacto donde se acercó a la caja registradora para abonar los gastos hechos por las prendas elegidas. En una foto tomada desde atrás, se ve que la caja registradora marca un monto de 4.585.354 pesos que la China tuvo que desembolsar.