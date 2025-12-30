La inesperada vuelta de Icardi y la China Suárez a Turquía: qué pasó

La pareja mediática emprendió viaje este lunes por la noche de forma sorpresiva ya que no estaba planificado.

La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron este lunes por la noche al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para retornar a Turquía debido a que el delantero del Galatasaray de mencionado país debe iniciar los entrenamientos con el plantel para encarar la temporada 2026.

Siguiendo los pasos del proyecto de vida que ambos iniciaron allí, partieron juntos sin hacer el "check in" en el lugar y emprender la vuelta a casa. Lo llamativo es que sobre la marcha del itinerario preparado, la pareja decidió volver más tarde de lo previsto.

El regreso estaba programado para el pasado sábado 27 de diciembre, terminó siendo casi tres días más tarde. En ese lapso de descanso previo a los compromisos laborales, disfrutaron la casa de campo que la actriz compró junto a Benjamín Vicuña en Pilar.

Las fotos de su llegada al aeropuerto de Ezeiza

La China Suárez se la jugó y gastó millones en regalos de Navidad

Los regalos abundaron en la Navidad que pasaron Mauro Icardi y la China Suárez. Todos aquellos quienes participaron de la noche festiva del 24 de diciembre se llevaron sus regalos comprados en un comercio de la Avenida Santa Fe de la Capital Federal.

Sorpresivamente la actriz fue vista por la ciudad visitando un comercio donde desembolsó una suma millonaria con motivo de poder ofrecer regalos en nochebuena. Vestida de jeans, remera blanca y una gorra para intentar pasar más desapercibida ante la sociedad, Suárez realizó las compras.

En las redes sociales no faltó en aparecer el momento exacto donde se acercó a la caja registradora para abonar los gastos hechos por las prendas elegidas. En una foto tomada desde atrás, se ve que la caja registradora marca un monto de 4.585.354 pesos que la China tuvo que desembolsar.