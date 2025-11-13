El duro momento que atraviesan Griselda Siciliani y Luciano Castro

El romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani no para de crecer, compartiendo viajes, salidas, proyectos familiares y sueños en común. La pareja pasó rápidamente de los planes al diseño concreto de una vida juntos. Su objetivo este año era cumplir uno de los deseos más anhelados: construir su propia casa a pasos del mar.

El escenario elegido fue la localidad bonaerense de Mar de Cobo, pero un inesperado freno administrativo puso en suspenso la construcción de la casa propia de la famosa pareja de actores.

Fue Luis Bremer quien trajo la noticia a Desayuno Americano, contando en detalle la desilusión y la espera que vive la pareja. Según relató el periodista, la propia Griselda le envió un mensaje donde explica el paso a paso del conflicto. “Me dijo que habló con la arquitecta. Primero le dicen que sí, después que no: ‘La normativa cambió el año pasado y usted no puede construir en médanos, y menos 6 metros de altura’”. Según el panelista, la arquitecta intentó argumentar la validez del proyecto, demostrando que muchas otras construcciones en la misma línea de playa han seguido tramitaciones similares, pero la burocracia avanzó: “Después de nuestra presentación, salió una nueva resolución que involucra a otro ente”.

image

Bremer subrayó la marcha forzada y las demoras de un expediente. “Se va a venir el 2030 y van a estar sin la casa. Viene todo encaminado con los tiempos lentos, como cualquier trámite en proyecto”, ironizó ante la inesperada pausa que tuvo el proyecto.

La traba para la nueva casa de Griselda Siciliani y Luciano Castro

Adrián Prestipino, cronista local de la zona costera, aportó más detalles sobre el enredo legal. “Ayer, miércoles, se reunió el Concejo Deliberante de Mar Chiquita. Es un trámite extenso. La pareja volvió a presentar un escrito donde argumenta esto, que durante todo este tiempo han basado su proyecto en base a una legislación, que inclusive ellos han mostrado ayer documentación, donde ponen en evidencia que han mantenido contactos con la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Mar Chiquita, que los avalaban de alguna manera, les pasaban los requisitos para seguir construyendo”.

El punto crítico, aclaró el periodista, fue el cambio de normativa y el pedido de excepción: “Cuando ellos, en esa legislación que se derogó, habían presentado el proyecto, pedían ya una excepción, porque ellos querían tener una casa. Aquí se puede construir en esta zona puntualmente, según esta ordenanza que no está más vigente, hasta cinco metros de altura. Y ellos pretendían 6,80 metros. Eso fue lo que pasó, si no, hoy estarían construyendo, porque recién ahí se dieron cuenta de que la normativa estaba derogada. Y no hubieran construido eso”.

image

Mientras el expediente de la pareja sigue su camino entre escritos y reuniones municipales, Griselda Siciliani mantiene el humor y la esperanza. Así se desprende de la reflexión que compartió Bremer: “Todos se hacen casas fuera del país y nosotros solo queríamos hacernos una casita en Argentina”.

La nota en Desayuno Americano cerró con un audio de la propia Siciliani que resume el espíritu de pareja imperfecta, real y soñadora: “Ojalá que salga lo de la casa porque como yo no quiero convivir nunca en la vida, ni Luci, llegamos a este acuerdo intermedio que es tener un proyecto juntos en la playa. Así que espero que salga”.