El emocionante discurso de Lali Espósito tras ser reconocida por Amnistía Internacional

El discurso de Lali Espósito

Con su simpatía como base, la actriz comenzó: "Hoy me levanté y dije: 'yo no soy digna de ir a semejante lugar'. Hubo gente del CONICET recién acá chicos, o sea... y es muy emocionante porque siento que reivindico algo que es medio la motivación para estar vivo, ¿no?".

Luego de esto, agregó: "No existe tal cosa como el individualismo, tan presentado como una opción hoy en día, ¿no? Como el "te salvás solo", lo que vos pienses, lo que vos hagas. Mientras no te toque el culo, vos no te preocupes, esos discursos... Y todo el tiempo estoy sintiéndome acompañada". En esa misma línea, Lali sumó: "Siento que siempre mi trabajo lo voy a llevar a esa sensación de que no hay uno solo, somos un todo".

"Para mí es muy emocionante formar parte, sentirme parte de la comunidad a la que le debo, en lo personal, tanto. Tanta inspiración, belleza, luz y vida", continuó la intérprete de "Fanático". A su vez, dijo: "Siempre voy a sumar mi grano de arena con una canción, con lo que carajo sea. Siempre voy a estar ahí, por mis amigues, por el arte. Hoy venía para acá y decía: ¨¿qué diré, no?¨Y siempre me acuerdo de algo que me decía mi madre, que está aquí presente".

En medio de su declaración, Lali tomó el micrófono para hacerle una dedicatoria a su madre, Majo: "Le quiero agradecer porque siempre, desde muy chica, me empoderó. Yo recuerdo ser realmente muy pequeña y que ella me dijera cosas como "vos le podés decir al Presidente de la Nación lo que sea, mientras sea con respeto y amor". Fui muy literal, se ve".

"Siento que tengo una herramienta hermosa que es el arte, algo tan luminoso como la música para expresar lo que siento, por mí y por todes. Así que, como decía Leti, acá lo que estamos celebrando es el amor, es la unión y eso genera mucha bronca en otros. Así que no hay que bajar los brazos y la belleza siempre va a poder con todo. Gracias por esto, para mí significa todo", cerró Lali Espósito.