Por qué Lali Espósito se separó de su relación "abierta"

image.png

De esta manera, se volvieron virales una declaraciones de Lali sobre el tema que muy pocos conocían. Fue el Run Run del Espectáculo el encargado de mostrar las imágenes.

Las declaraciones de Lali Espósito sobre su relación abierta

En el programa Run Run del Espectáculo mostraron un video de Lali Espósito hablando de su experiencia. “Sin ningún tipo de análisis demasiado inteligente ni increíble, me animé a vivir cosas diferentes. Por ejemplo, hace un tiempo tuve un vínculo, era como un amor libre, en el que yo no tengo que rendirte cuentas de qué me pasa a mí en la intimidad”, expresó la artista sobre una relación sin explicaciones ni etiquetas.

Asimismo, la artista contó que fue un desafío para ella enfrentarse a nuevas reglas diferentes a lo que estamos acostumbrados. “Al principio estaba cagad* en las patas. Es algo nuevo de vivir y de organizar una vida con eso, pero a la vez es una cosa muy primitiva de enfrentarme a lo más básico que es que quiero que me quieran”, manifestó la cantante.

Embed - El Run Run del Espectáculo (3/11/2024 - 2° parte)

“Entonces, ¿cómo hago para vivir esto que me interesa pensando que me querés, y no pensando que no me querés porque no querés ser mi novio, con todas las reglas?”, analizó Lali Espósito sobre cómo enfrentar el amor libre.

Luego, la artista contó el motivo que llevó a que esa relación se termine: “Pude vivir algo que a priori me parecía súper difícil, que era un tipo de vínculo así, pero lo viví realmente con alegría y lo viví. ¿Y sabes cuándo se terminó ese vínculo? Cuando hubo mentira, al final”.

Ante esto, Lali reflexionó: “Es lo más irónico, porque la intención del vínculo era que eso no exista, y ese vínculo se rompe, por lo mismo que se rompen todos los vínculos, que es cuando hay traición”.