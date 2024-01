El emotivo gesto de Guillermina Valdés con Ana Paula Dutil para ayudarla a salir de la depresión y el intento de suicidio

“Hay varias cosas que me ayudaron, en primer lugar, mis hijos. En ese momento yo no sentía empatía, nada de lo que sucedía a mi alrededor, me importaba”, comentó Ana Paula en LAM, luego de que Julieta Ortega contara públicamente en PH, Podemos Hablar, el difícil momento que le tocó atravesar.

Ana Paula Dutil confesó que un llamado de Guillermina Valdés fue clave para poder salir de la cama.

“Guillermina Valdés me llamó en esta situación que yo estaba en la cama y me dijo, 'Anita, quiero remodelar un cuarto en mi casa’”, contó la exmodelo, sobre el proyecto que ideó la empresaria para ayudarla a salir adelante.

Qué dijo Ana Paula Dutil sobre Guillermina Valdés

“Ella sabe que a mí me gusta, que lo hago con amor. Y cuando me llamó, dije y ¿ahora qué hago? Y bueno, así me sacó de la cama, me presentó a una amiga de ella. Obvio que lo usó como excusa”, confesó Ana Paula Dutil, que se dio cuenta del gesto de la ex de Marcelo Tinelli.

“Ya no tenía fuerzas para hacer las cosas que tenía que hacer. Yo no me daba cuenta que tenía depresión, lo único que quería era estar en la cama y dormir. Y para eso tomaba alcohol, y dormía, y dormía, a pesar que vivía con mis hijos. Fui a muchos grupos”, se sinceró sobre la enfermedad que tuvo que transitar.

Además, remarcó que sus hijos la cubrían con sus amistades, a tal punto que mentían por ella. “Yo mentía mucho, me convertí en una mentirosa serial. Incluso hacía que mis hijos mintieran por mí. Me llamaban mis amigas, y me decían, 'vamos a tal lado', y yo les decía, no estoy ocupada, y en realidad estaba en la cama. Y les decía a mis hijos, si alguien pregunta por mí, yo estoy en no sé dónde”, admitió.