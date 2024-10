El emotivo mensaje de Julieta Prandi a Emanuel Ortega por su cumpleaños

“Y que nada te importe más que el momento presente que estás viviendo, porque hasta acá, llegaste gracias a vos. Feliz cumpleaños mi amor. Te deseo pura felicidad. El resto… (Te lo digo en persona)”, cerró haciendo alusión a que también estaba dispuesta a expresarle todo su amor a lo largo de este día.

Julieta Prandi-Emanuel Ortega-2.jpg

Cómo se conocieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi reveló cómo se dieron los inicios de su romance con Emanuel Ortega: “En 2020 apareció Emanuel. Cuando terminé la temporada teatral en Villa Carlos Paz, me fui de vacaciones a Cuba, y ya de vuelta vi un mensaje en Instagram; me decía cosas hermosas de esas fotos. Vi el mensaje de casualidad porque estaba en el buzón de no deseado, porque no nos seguíamos. Enseguida chequeé si era el verdadero Emanuel Ortega. Empezamos a hablar al toque. No nos conocíamos en persona, ni teníamos gente en común, aunque los dos recordamos situaciones en las cuales nos habíamos cruzado”.

En este contexto, destacó la importancia de su llegada: “Emanuel llegó a mi vida cuando yo estaba lista. Me estoy reconstruyendo como mujer, como mamá, como profesional. Hoy es mi gran compañero, hace cuatro años que estamos juntos y más de dos que convivimos. Es un hombre con todas las letras, un gran consejero, mi amante y mi mejor amigo. Es esa persona que me inspira ganas de todo”.

Por su parte, Emanuel Ortega también expuso cómo fue que dio el primer paso: “Le mandé un mensaje por Instagram, en pandemia, que no es un dato menor porque uno se pone muy reflexivo en la pandemia. Además, ese último tiempo para mí fue muy movilizante. Estaba en la recta final de grabar cinco canciones de mi disco y un día la autora del libro de Julieta (titulado Yo tendría que estar muerta, que se editó hace algunos meses) se le ocurrió que tenía que ir con una canción. Escribí ‘Presa’ y la grabé en tiempo récord”.