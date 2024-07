Qué dijo Julieta Prandi sobre el sketch "La Nena" que protagonizó con Guillermo Francella

En diálogo con Fernando Dente durante el programa que conduce llamado "Noche Al Dente", la actriz relató si volvería a realizar dicha papel protagónico. “Primero, no tengo nada de qué arrepentirme. No me arrepiento de nada de lo que haya hecho”, contó Prandi y agregó: “¿Podría haberlo hecho mejor? seguramente. Volvería a hacer el papel porque yo no creo que haya sido... hay que poner todo en contexto, porque de esa manera no hubiera existido (Alberto) Olmedo, no hubiese existido el Gordo Porcel no hubiesen existido un montón de cosas”.