El enojo de Ángel de Brito con los haters que le preguntaron por Marley

Si alguien se ha involucrado en el caso de Lucas Benvenuto y Jey Mammón es Ángel de Brito . El conductor era cercano al artista, sin embargo, cuando supo que lo acusaban de abuso, no tuvo contemplación alguna a la hora de criticarlo a tal punto que recibió una denuncia judicial por parte del propio Jey. Sin embargo, ahora el líder de LAM fue acusado de no tener la misma vara con Marley.

Angel de Brito y Marley 1.jpg

“¿Por qué no hablan de Marley como hacen con Jey Mammón?”, fue la pregunta que le hicieron a Ángel y que no eligió ignorar, a tal punto que la compartió para todos y dio su respuesta: “Porque no tengo la denuncia, no habla el denunciante, ni el denunciado ¡Contamos lo que sabemos hasta acá!”.

Además el conductor fue consultado sobre si los compañeros de la Peña de Morfi se sintieron incómodos con la presencia de Jey Mammon en la mesa de los Martín Fierro.

Angel de Brito y Marley 2.jpg

“Sí. Fíjate que ninguno reposteó las fotos que, desesperadamente, Jey buscaba en la fiesta. Telefe lo hizo ir después de la terna. Nunca lo ponchó y tampoco subió en el homenaje a ‘Polémica’”, aseguró antes de salir a apoyar a Lucas Benvenuto: “Le creo. Lo banco. Y metió preso a varios pedófilos sin poder, ni abogados mediáticos, ni nadie que lo respalde. Un chico abusado que busca justicia”.