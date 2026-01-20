El escandaloso comunicado del hijo mayor de David Beckham que salpica a toda la familia

Brooklyn Beckham no aguantó más y reveló todos los detalles de la interna de su familia, una de las más influyentes de Gran Bretaña.

La tensión entre los Beckham , uno de los apellidos más influyentes de Gran Bretaña, y la familia de Nicola Peltz Beckham , alcanzó un nuevo nivel tras la publicación de un extenso descargo en redes sociales por parte de Brooklyn Beckham . En su declaración, el hijo mayor de David y Victoria Beckham detalló públicamente episodios que, según él, evidenciaron un “intento continuo” de sus padres para sabotear su relación.

“He estado en silencio durante años y he intentado mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió Brooklyn en sus historias Instagram, subrayando: “no quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, por primera vez en mi vida estoy defendiendo mis intereses”.

Brooklyn describió una serie de incidentes que, a su juicio, ilustraron la intencionalidad de su familia de acabar su vínculo matrimonial. El primero ocurrió durante su boda, celebrada en 2022, cuando aseguró que “mi madre estaba esperando para bailar conmigo… Bailó de una forma totalmente fuera de lugar frente a todos. Jamás me sentí tan incómodo o humillado en mi vida”, según escribió en la misma publicación. Añadió que, la misma noche, escuchó de su familia que Nicola “no es de sangre” y “no es familia”.

La decisión de Brooklyn de exponer esas acusaciones se produjo después de meses de especulación, bloqueos en redes sociales y ausencias notorias de los Peltz Beckham en eventos o vacaciones familiares promovidas por los Beckham. En su mensaje, Brooklyn aseguró que para sus padres “la marca Beckham va primero. El ‘amor familiar’ depende de cuánto publiques en redes sociales o de qué tan rápido dejes todo para aparecer en una foto familiar”.

Los detalles de la interna Beckham - Peltz

Sobre el conflicto en la boda, una fuente próxima a la familia Peltz explicó a la revista PEOPLE que Victoria, de 51 años, presuntamente acaparó un momento fundamental: “Marc Anthony, amigo de los Beckham, se ofreció a cantar como regalo. Antes de iniciar, llamó a Brooklyn al escenario y, luego, invitó a subirse a Victoria Beckham diciendo: ‘La mujer más hermosa de la sala esta noche, sube... Victoria Beckham’”. Según esta versión, la entonces novia “sintió que Victoria arruinó su boda y no entendió por qué lo hizo”.

Brooklyn también insistió en que su madre incumplió lo previamente acordado sobre el vestido de boda de Nicola. En la misma línea, una fuente reveló en mayo de 2025 que, en el compromiso, Victoria “le dijo a Nicola que le encantaría diseñar su vestido; Nicola respondió que sería un honor”. Sin embargo, la fuente afirmó que, con el paso de los meses, “quedó claro que no era una prioridad para Victoria, que finalmente llamó a la madre de Nicola —no a Nicola— para comunicar que no haría el vestido”.

La fractura familiar se manifestó nuevamente en el 50º cumpleaños de David Beckham, en 2025, cuando Brooklyn y Nicola, residentes en Los Ángeles, no asistieron a la celebración principal. “La relación no está completamente rota”, señalaron entonces. “Lo quieren y siempre están para él. Simplemente están heridos y decepcionados porque ahora él no forma parte de la vida familiar”.

Brooklyn abordó el episodio en su publicación, afirmando que viajó a Londres para el cumpleaños. “Esperamos en nuestra habitación de hotel tratando de organizar un momento íntimo con él. Rechazó todos nuestros intentos, salvo si era en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras en cada rincón. Cuando finalmente accedió a verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada”.

Brooklyn terminó su mensaje con una declaración sobre su vida actual: “Desde que elegí distanciarme, siento paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida diseñada por la imagen, la prensa o la manipulación. Solo buscamos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”.