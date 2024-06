El ex de Tuli Acosta le respondió y se armó más polémica en redes

image.png

La respuesta de Oky a Tuli Acosta

Con aires de mucho enojo, arrancó diciendo: “No voy a decir nada, no voy a mencionar a nadie. Fíjense cómo ella nunca dice mi nombre, pero me menciona todo el tiempo sin decir mi nombre, porque sabe que si dice mi nombre yo le puedo hacer denuncia, le hablo a Burlando, le digo injuria, falsas acusaciones, difamación, que esto que lo otro”.

“Porque hablar no es gratis, al menos legalmente. Pero bueno, obviamente el manager le dijo, no seas boluda, no digas Oki, no digas Octavio. Dice ‘mi novio de cuarentena, 2020 al 2021′, claramente soy yo”, continuó el tucumano.

Embed - MI RESPUESTA A LAS ACUSACIONES DE TULI ACOSTA

El video que tuvo una duración de 16 minutos, prosiguió: “Yo gente, ustedes saben, nunca menciono a mi ex, nunca, jamás, aunque eso me pudiese dar números y me pudiese dar cosas. Además, si yo me hubiera guiado por eso, probablemente no hubiera cortado con ella, hubiera seguido”.

Asimismo, aclaró: “Vamos con el perro primero, que es lo primero que quiero tocar, que es lo más importante. Nada, los perros, Tuli, son responsabilidad tuya, son tus perros. Aunque yo quiera que vivan con nosotros todos, son tus perros. Si se perdieron o algo por el estilo, yo no soy el culpable”.

“Ella llevó los dos perros a vivir a mi casa, y un día salimos los dos juntos, no recuerdo a que fue en 2021. Volvemos y los perros no estaban, ninguno de los dos. Al toque empezamos a buscar con mis amigos incluso. A uno lo encontré en el lago que estaba en el fondo de nuestra casa”, reveló sobre ese momento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/octavioappogh/status/1797843017866551344&partner=&hide_thread=false le dan entidad a una mina que inventa cualquier cosa sin ninguna prueba o fundamentos de cosas que pasaron hace 3 años en vez de darle el espacio a mujeres que realmente lo necesitan que pasaron por violiacion o violencia fisica. Todo por rating. todo show. falso feminismo. — Okyyy (@octavioappogh) June 4, 2024

Quien es el ex novio de Tuli Acosta

Octavio Appo, más conocido como Oky, es un reconocido streamer argentino, que también se metió en el mundo de la música como cantante. El oriundo de Tucumán saltó a la fama con la creación de su grupo DNG Team, una comunidad que trabaja para Twitch como exportadores de contenido multimedia para Amazon.

Desde entonces, se ha convertido en uno de los streamers más reconocidos del país. Incluso, llegó a participar de The Challenge, el reality de celebridades emitido por Telefe.