El exigente desafío que se sometió Nicole Neumann a dos meses de ser mamá

Recientemente, Nicole compartió un video en su cuenta de Instagram que dejó a todos sus fanáticos boquiabiertos. En el video, aparece luciendo un top negro que resalta su abdomen y un pantalón rojo con rayas blancas y botones hasta abajo, completando su look con una camisa blanca, zapatos negros con tachas y una cartera en el mismo tono. “¿Se animan a este look que está tan de moda?”, comentó, y agregó: “Top y pantalón, a mí me encanta”. Con esto, Nicole dejó claro que está lista para retomar su trabajo como modelo y seguir siendo una referente en el mundo de la moda.